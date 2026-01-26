Новую встречу представителей США, России и Украины назначили на следующую неделю
Ранее в Абу-Даби прошел первый этап переговоров, который длилися в течение двух дней и завершился в атмосфере взаимного уважения
Продолжение трехсторонних переговоров России, США и Украины состоится на следующей неделе, точную дату пока не назвали. Об этом сообщает RT.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, надежды на быстрый успех от новых раундов переговоров необоснованны, так как предстоит проделать значительную работу.
Напомним, что первый этап встреч по вопросам безопасности прошел с 23 по 24 января в Абу-Даби. Российская делегация была сформирована исключительно из представителей Минобороны. Как позднее завили в Axios, двухдневные переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения
