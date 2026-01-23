Переговоры в Абу-Даби могут затянуться до субботы

В Абу‑Даби в пятницу, 23 января, стартует серия трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины по вопросам безопасности. При необходимости обсуждения продолжатся и в субботу. Об этом сообщил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков.

— Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости, — заявил Песков журналистам.

Точное время начала переговоров пока не определено: по словам представителя Кремля, делегаты получили инструкции от главы государства лишь ночью, а вылет состоялся утром. Теперь график будет формироваться по мере прибытия участников.

Российская делегация сформирована исключительно из представителей Минобороны. Песков подчеркнул, что имена участников раскрывать не планируется: «Это все военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем». Об этом пишет РИА «Новости».

Одной из ключевых тем переговоров остается так называемая «формула Анкориджа», детали которой пресс‑секретарь президента отказался раскрывать.

— Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. И поэтому, какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа, я вам говорить не могу и не буду, — отметил Песков.

При этом он подтвердил базовое требование России: вывод украинских вооруженных сил с территории Донбасса. О готовности обсудить этот вопрос на предстоящих переговорах заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

