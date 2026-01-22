Делегация Татарстана посетит выставку «Евразия Экспо» в Иране
Выставка охватит разные отрасли экономики
Минпромторг Татарстана организует визит делегации республики в Тегеран (Иран). В период с 1 по 4 февраля члены делегации поучаствуют в IV Международной выставке «Евразия Экспо», сообщила пресс-служба министерства.
— Четвертая Евразийская выставка станет масштабным событием, объединяющим ведущих представителей промышленности, торговли и сервисных отраслей России, Ирана и стран Евразийского экономического союза, — говорится в сообщении.
Выставка охватит разные отрасли экономики: топливно-энергетический комплекс, автомобильную промышленность, строительство, агропромышленный комплекс, электроэнергетический сектор, медицину, финансы, инновации, транспорт, логистику, туризм и информационные технологии.
Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана потратит почти 3 млн рублей на организацию официальных мероприятий. Основной пул задач будущего исполнителя будет заключаться в обеспечении банкетов и кофе-брейков во время приемов официальных лиц и делегаций.
