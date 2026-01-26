Стала известна дата Республиканского ифтара, его проведут в Kazan Expo
Такая информация появилась на волонтерском сайте
Датой проведения республиканского ифтара стало 13 марта. Такая информация появилась на волонтерском сайте.
— 13 марта 2026 в KAZAN EXPO состоится XIV Республиканский ифтар. 10 000 постящихся. 800 волонтеров, — говорится в сообщении.
В прошлом году Республиканский ифтар в Казани прошел 19 марта. Его посетили 13 тысяч человек. Напомним, что первый республиканский ифтар, прошедший 6 августа 2011 года на площади Тысячелетия под названием «Рамазан 2011», посетили более 15 тыс. участников. Сможет ли главный ифтар Татарстана вернуться к первоначальным 15 тысячам? Подробнее — в материале «Реального времени». Ифтар 2025 года в картинках — в фоторепортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».