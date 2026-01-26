Новости общества

11:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стала известна дата Республиканского ифтара, его проведут в Kazan Expo

10:04, 26.01.2026

Такая информация появилась на волонтерском сайте

Стала известна дата Республиканского ифтара, его проведут в Kazan Expo
Фото: Динар Фатыхов

Датой проведения республиканского ифтара стало 13 марта. Такая информация появилась на волонтерском сайте.

— 13 марта 2026 в KAZAN EXPO состоится XIV Республиканский ифтар. 10 000 постящихся. 800 волонтеров, — говорится в сообщении.

В прошлом году Республиканский ифтар в Казани прошел 19 марта. Его посетили 13 тысяч человек. Напомним, что первый республиканский ифтар, прошедший 6 августа 2011 года на площади Тысячелетия под названием «Рамазан 2011», посетили более 15 тыс. участников. Сможет ли главный ифтар Татарстана вернуться к первоначальным 15 тысячам? Подробнее — в материале «Реального времени». Ифтар 2025 года в картинках — в фоторепортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также