Ежегодный Республиканский ифтар в Казани посетили 13 тысяч человек

Казань вновь стала местом проведения XIII Республиканского ифтара, который собрал 13 тыс. участников. Мероприятие прошло в Международном выставочном центре «Казань Экспо» и стало площадкой, объединившей верующих со всего региона.

Среди присутствующих было более 1,5 тыс. делегатов IX съезда Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), представители государственных и религиозных структур, включая главу управления Камиля Самигуллина, раиса Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина, верховного муфтия России Талгата Таджуддина, митрополита казанского и татарстанского Кирилла, а также бывшего заместителя руководителя Росмолодежи Дамира Фаттахова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С заходом солнца участники ифтара провели разговение и совершили ахшам-намаз. Затем они перешли в зал, где были накрыты столы общей протяженностью 3 км. На столах было представлено 2,1 тыс. порций блюд.

Помощь в проведении ифтара оказали более 800 волонтеров разного возраста из разных регионов страны.

Напомним, что в прошлом году ифтар прошел 29 марта в «Казань Экспо» и собрал 12 тысяч человек.