В выставочном центре «Казань Экспо» прошел 13-й Республиканский ифтар

Сегодня, 19 марта, в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоялся XIII Республиканский ифтар, собравший около 13 тыс. мусульман Татарстана. Это традиционное мероприятие в священный месяц Рамадан объединило верующих, представителей власти и общественных деятелей, среди которых был раис Татарстана Рустам Минниханов. В этом году ифтар посвящен теме любви к Родине и поддержке участников специальной военной операции. После вечернего намаза участники коллективно прочитали молитву за благополучие Родины.
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