В Москве впервые за 113 лет увидели редких птиц

Щуры вернулись в российскую столицу из-за обилия корма

В Кусковском лесопарке Москвы увидели около семи щуров. Этот редкий вид птиц с ярко-малиновым оперением отличается мелодичным пением с характерными флейтовыми переливами, сообщили в мэрии столицы России со ссылкой на специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что последний раз этих птиц наблюдали в Москве только один раз, осенью 1913 года. Ученые допустили, что щуры вернулись в российскую столицу из-за обилия корма, а именно рябины, которой не так много в привычных для пернатых местах обитания.

Щуры обитают в таежной зоне Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока. Зимой они кочуют небольшими стаями, что облегчает поиск пищи и защиту от хищников. Самцы отличаются насыщенной розово-малиновой окраской и крупным клювом с удлиненным хвостом, а самки и молодые птицы имеют более скромное, желтовато-бурое оперение.

Никита Егоров