Татарстан вошел в десятку крупнейших производителей коньяка в России

19:44, 23.01.2026

В 2025 году в республике произвели 185 тыс. дал этого напитка

Татарстан вошел в десятку крупнейших производителей коньяка в России
Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году в России произвели 8,37 млн дал коньяка, рассказали «Реальному времени» в Росалкогольтабакконтроле. По объему производства Татарстан вошел в первую десятку из всех 16 регионов, выпускающих этот алкогольный напиток. В отличие от 10 млн дал водки, в республике в 2025 году выпустили всего 185,4 тысячи дал коньяка.

Лидирующие места по объему производства занимают Ставропольский край (1,9 млн дал), Дагестан (1,54 млн) и Московская область (1,49 млн). Наименьшие показатели зафиксированы у Санкт-Петербурга (15,54 тыс.), Орловской области (4 тыс.) и Кабардино-Балкарии (2,57 тыс.).

По сравнению с 2024 годом в России наблюдается снижение производства коньяка с 9,66 до текущих млн дал. Наибольшее уменьшение производства наблюдается именно в Московской области — там в 2024 году было выпущено 2,03 млн дал продукта, то есть на 539 тыс. дал больше показателя 2025 года. Татарстан же, напротив, свое производство несколько нарастил: в 2024 году республика выпустила 179,85 тыс. дал коньяка.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди федеральных округов лидерами по производству в 2025 году стали Северо-Кавказский (3,45 млн дал), Центральный (1,78 млн) и Южный (1,22 млн) округа. Далее идут Северо-Западный (1,06 млн), Приволжский (857,39 тыс.) и Сибирский (16,73 тыс.) округа. В Уральском и Дальневосточном федеральных округах производства коньяка вообще не было.

Аналогично регионам на уровне округов также зафиксировано значительное снижение производства этого алкогольного продукта. Увеличить объемы в 2,5 раза удалось только в Сибирском федеральном округе, но абсолютные значения там не идут ни в какое сравнение с другими округами. Сводные данные за 2024 и 2024 годы по округам выглядят следующим образом:

Производство коньяка в России, тыс. дал
Федеральный округ20242025ИзменениеИзменение, %
Россия9657,6028374,026-1283,57686,71%
Северо-Кавказский ФО3729,3723445,167-284,20592,38%
Центральный ФО2238,4521778,482-459,9779,45%
Южный ФО1392,4491219,924-172,52587,61%
Северо-Западный ФО1315,8561056,337-259,51980,28%
Приволжский ФО974,526857,338-117,18887,97%
Сибирский ФО6,94717,72810,781255,19%
Уральский ФО000
Дальневосточный ФО000
Артем Гафаров

