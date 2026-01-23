Татарстан вошел в десятку крупнейших производителей коньяка в России
В 2025 году в республике произвели 185 тыс. дал этого напитка
В 2025 году в России произвели 8,37 млн дал коньяка, рассказали «Реальному времени» в Росалкогольтабакконтроле. По объему производства Татарстан вошел в первую десятку из всех 16 регионов, выпускающих этот алкогольный напиток. В отличие от 10 млн дал водки, в республике в 2025 году выпустили всего 185,4 тысячи дал коньяка.
Лидирующие места по объему производства занимают Ставропольский край (1,9 млн дал), Дагестан (1,54 млн) и Московская область (1,49 млн). Наименьшие показатели зафиксированы у Санкт-Петербурга (15,54 тыс.), Орловской области (4 тыс.) и Кабардино-Балкарии (2,57 тыс.).
По сравнению с 2024 годом в России наблюдается снижение производства коньяка с 9,66 до текущих млн дал. Наибольшее уменьшение производства наблюдается именно в Московской области — там в 2024 году было выпущено 2,03 млн дал продукта, то есть на 539 тыс. дал больше показателя 2025 года. Татарстан же, напротив, свое производство несколько нарастил: в 2024 году республика выпустила 179,85 тыс. дал коньяка.
Среди федеральных округов лидерами по производству в 2025 году стали Северо-Кавказский (3,45 млн дал), Центральный (1,78 млн) и Южный (1,22 млн) округа. Далее идут Северо-Западный (1,06 млн), Приволжский (857,39 тыс.) и Сибирский (16,73 тыс.) округа. В Уральском и Дальневосточном федеральных округах производства коньяка вообще не было.
Аналогично регионам на уровне округов также зафиксировано значительное снижение производства этого алкогольного продукта. Увеличить объемы в 2,5 раза удалось только в Сибирском федеральном округе, но абсолютные значения там не идут ни в какое сравнение с другими округами. Сводные данные за 2024 и 2024 годы по округам выглядят следующим образом:
|Производство коньяка в России, тыс. дал
|Федеральный округ
|2024
|2025
|Изменение
|Изменение, %
|Россия
|9657,602
|8374,026
|-1283,576
|86,71%
|Северо-Кавказский ФО
|3729,372
|3445,167
|-284,205
|92,38%
|Центральный ФО
|2238,452
|1778,482
|-459,97
|79,45%
|Южный ФО
|1392,449
|1219,924
|-172,525
|87,61%
|Северо-Западный ФО
|1315,856
|1056,337
|-259,519
|80,28%
|Приволжский ФО
|974,526
|857,338
|-117,188
|87,97%
|Сибирский ФО
|6,947
|17,728
|10,781
|255,19%
|Уральский ФО
|0
|0
|0
|Дальневосточный ФО
|0
|0
|0
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».