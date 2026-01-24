В меню пекарни «Машенька» добавят угощения, которые передавали Уиткоффу

Так, гости смогут попробовать маффины

Фото: Максим Платонов

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов добавит в меню выпечку, которую их заведение готовило для высокопоставленного гостя из США. Предположительно, получателем угощения был спецпосланник президента Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф.

— После событий на этой неделе многие теперь хотят попробовать десерты, которые мы изготовили для высокого американского гостя, — цитирует Максимова РИА «Новости».

Напомним, что гостинцы были приготовлены в четверг, когда в Москву приехал Уиткофф для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В тот день пекарня «Машенька» подготовила целую корзину с угощениями.

Максимов добавил, что пекари и кондитеры ранее не готовили американскую выпечку. В итоге им пришлось попробовать приготовить угощения по нескольким разным рецептам.

В меню, по его словам, должны появиться маффины с черничным, клубничным и малиновым джемом, яблочный пирог «по-американски», а также шоколадное пирожное «брауни».

Ранее Максимов обратился к Путину с вопросом насчет налогового законодательства. Диалог сторон прошел во время прямой линии с президентом России 19 декабря 2025 года. Позже предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой.

Никита Егоров