На Солнце произошел двойной взрыв на обратной стороне

Причина взрывов неизвестна

Фото: Реальное время

Ученые зафиксировали крупный двойной взрыв на Солнце, который произошел на обратной стороне звезды. Причина взрыва неизвестна, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам экспертов, все произошло в ночь с 23-го на 24 января.

— Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца… Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, — говорится в сообщении.

Ученые также опубликовали видео, на котором видно, как от Солнца разлетаются плазменные облака.

В лаборатории отметили, что если гипотетические центры активности, где произошли эти выбросы, просуществуют еще пять дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется и они окажутся на левом краю звезды.

Ранее ученые обнаружили уникальную планету в форме лимона.

Никита Егоров