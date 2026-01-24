На Солнце произошел двойной взрыв на обратной стороне
Причина взрывов неизвестна
Ученые зафиксировали крупный двойной взрыв на Солнце, который произошел на обратной стороне звезды. Причина взрыва неизвестна, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам экспертов, все произошло в ночь с 23-го на 24 января.
— Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца… Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, — говорится в сообщении.
Ученые также опубликовали видео, на котором видно, как от Солнца разлетаются плазменные облака.
В лаборатории отметили, что если гипотетические центры активности, где произошли эти выбросы, просуществуют еще пять дней, то их можно будет увидеть с Земли, когда Солнце повернется и они окажутся на левом краю звезды.
