В Татарстане зафиксированы самые высокие зарплаты в Поволжье

Самые высокие зарплаты зафиксированы в регионах Дальнего Востока и севера России

Фото: Реальное время

Средние зарплаты у работников организаций в Татарстане составляют около 87 тыс. рублей по состоянию на октябрь 2025 года. Это самый высокий показатель среди регионов Поволжья. Самый низкий размер средней зарплаты в ПФО — в Саратовской области (65 тыс. рублей), пишет ТАСС.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в регионах Дальнего Востока и севера России. Так, на Чукотке этот показатель достиг 198 тыс. рублей, в ЯНАО — 176 тыс., а в Москве — 173,7 тыс. Также зарплаты превышают отметку в 100 тыс. рублей в Магаданской области (164,7 тыс.), в Ненецком автономном округе (143,8 тыс.), на Сахалине (142 тыс.), на Камчатке (135 тыс.), в Якутии (134 тыс.), в Москве (119 тыс.) и в Мурманске (114 тыс.). В Югре среднемесячная зарплата варьируется от 110 тыс. до 140 тыс. рублей, а в Красноярском крае жители получают 101 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге, по статистике HH.ru по Северо-Западному федеральному округу, медианное зарплатное предложение достигло 81,7 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на подработку. Фирмы набирают сотрудников кол-центра, SMM-специалистов и проектировщиков. В среднем на местах с частичной занятостью можно заработать до 127 тыс. рублей в месяц.

Никита Егоров