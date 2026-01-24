Назван возраст самых активных соискателей на рынке труда в России

Ожидания по зарплате у таких граждан составили около 74 тыс. рублей

Фото: Реальное время

В 2025 году самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне 45—64 лет. Количество резюме таких соискателей увеличилось на 73% по сравнению с 2024-м, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито Работы».

Отмечается, что в среднем ожидания по зарплате у таких граждан составили около 74 тыс. рублей.

Больше всего откликов у россиян 45—64 лет зафиксировали на рабочие специальности — электромонтажника (за год число анкет увеличилось на 131%, а зарплатные ожидания были на уровне 122 тыс. рублей), сантехника (на 109% с ожиданием по зарплате в 94 тыс.).

Далее по активности поиска работы — россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Количество опубликованных ими резюме за год увеличилось на 70%. Ожидания по зарплатам у данной возрастной группы были на уровне 72 тыс. рублей.

Третье место среди самых активных соискателей у подростков 14—17 лет. Количество резюме от молодежи увеличилось за год на 56%. При этом зарплатные ожидания соискателей в среднем составили около 30 тыс. рублей в силу отсутствия опыта, а также специальных знаний и ограничений по длительности рабочего дня для несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырос спрос на подработку. Фирмы набирают сотрудников кол-центра, SMM-специалистов и проектировщиков, а зарплаты на местах с частичной занятостью доходят до 127 тыс. рублей в месяц. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров