Минцифры назначило нового главу Управления Роскомандзора по Татарстану

Новый руководитель родилась в Комсомольске Донецкой области

Руководителем Управления Роскомнадзора по Татарстану стала Оксана Шевченко из Уральского федерального округа. Соответствующая информация опубликована на официальной странице ведомства.

Шевченко родилась в Комсомольске Донецкой области. В 2001 году она окончила Тюменский госуниверситет, а в 2004-м получила диплом о профессиональной переподготовке в Уральской академии госслужбы.

В 1990-е годы будущий руководитель работала в сфере образования, а с 2000 года начала свою профессиональную деятельность в системе государственного надзора и контроля. Сперва Шевченко замещала должности государственной гражданской службы в Западно-Сибирском Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия, а потом — должность начальника отдела в Управлении Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

В августе 2011 года ее назначили замруководителя Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Затем она почти год исполняла обязанности руководителя Управления на основании приказа Минкомсвязи России.

Последние 10 лет Шевченко занимала должности руководителя Управления Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Никита Егоров