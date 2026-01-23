В Казани и других мегаполисах женщины чаще занимаются благотворительностью, чем мужчины

В целом казанцы чаще оказывают денежную помощь по сравнению с жителями других городов России

Фото: Артем Дергунов

В Казани и других крупных городах женщины чаще участвуют в благотворительных акциях (64%), чем мужчины (56%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Российского Красного Креста (РКК).

Отмечается, что в целом в Казани жители чаще оказывают денежную помощь (68%). Также высока доля граждан, участвующих в благотворительности, в Ростове-на-Дону и Красноярске (65% в обоих городах). При этом лишь 5% опрошенных жителей мегаполисов вообще не участвуют в благотворительных акциях.

Чаще всего россияне занимаются благотворительностью из-за осознания, что каждый может оказаться в трудной жизненной ситуации (57%). Еще 34% опрошенных движет осознание серьезности социальных проблем, а 27% — эмоциональный порыв.

По словам исследователей, в России фиксируется достаточно высокая доля людей, участвующих в благотворительности, что говорит об устойчивости гуманитарной культуры в стране.

Исследование провели в ноябре — декабре 2025 года среди 2 500 респондентов из 10 крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Никита Егоров