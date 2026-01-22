Больше трети казанцев экономят на развлечениях

Также жители назвали топ своих «финансово вредных» привычек

Фото: Артем Дергунов

Больше трети казанцев экономят на развлечениях, например, отдых и путешествия (35%), походы в кафе и кино (15%). Еще 15% отказываются от ремонта квартиры и 8% — от покупки новой машины. А вот на базовых вещах (еда, ЖКХ и обязательные платежи) опрошенные обычно не экономят, следует из результатов исследования «Группы Ренессанс Страхование».

Что касается распределения трат, то 13% опрошенных отнесли к основной категории покупку одежды и обуви. Больше денег казанцы тратят только на развлечения (16%) и покупку продуктов (25%). В топ-5 регулярных расходов вошли отдых и путешествия (12%), а также оплата коммунальных услуг (11%).

Также отмечается, что 52% респондентов живут по принципу: «хватает на необходимое, но без большого запаса». Каждый третий чувствует, что «денег еще больше стало не хватать», 42% опрошенных все же могут позволить себе некоторые необязательные траты, а 6% — вообще не особо их ограничивают.

Четверть опрошенных, благодаря сокращению отдельных статей расходов, может сэкономить не более 10 тыс. рублей ежемесячно. Каждый восьмой сохраняет таким способом 10—15 тыс. рублей, треть — экономят сумму в пределах 15—20 тыс. рублей, а 25% — свыше 20 тыс. рублей. У пятой части опрошенных (20%) вообще не получается копить.



— В страховании мы также наблюдаем, что клиенты стали более осознанно и бережно подходить к защите своего имущества. Яркий пример — устойчивый спрос на мини-каско для автомобилей старше 15 лет. Это разумная альтернатива, которая дает недорогую базовую, но критически важную защиту — например, на случай, если виновник ДТП не имеет полиса ОСАГО. Интерес к таким полисам резко активизировался на фоне скачка цен на запчасти и подержанные автомобили. На пике, в 2022-м, 2023-м, рост спроса со стороны владельцев возрастных авто приближался к 79%. И хотя сейчас цены стабилизировались, восприятие авто как имущества высокой ценности сохраняется. Это история про финансовую грамотность и практичную бережливость, — отметил вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов.

Кроме того, почти треть (30%) респондентов признают наличие у себя финансовых привычек, которые мешают им экономить и откладывать деньги. Самыми распространенными «финансово вредными» привычками оказались: склонность часто заказывать доставку еды и кофе навынос и необдуманные подписки на различные сервисы (по 25%). В противовес подобному поведению 29% жителей Казани стараются отказываться от импульсивных покупок, 25% прибегают к планированию бюджета, а 22% сравнивают цены и стараются покупать только со скидками.



Никита Егоров