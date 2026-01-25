На медицинскую авиацию для скорой помощи в Татарстане направят еще 80 млн рублей

Ранее на эти нужды уже публиковался госконтракт от РКБ на 78 млн рублей финансирования

РКБ Минздрава Татарстана планирует заключить уже второй контракт на поставку услуг медицинской авиации для оказания скорой специализированной медицинской помощи. Общий объем финансирования на эти цели достигает 160 млн рублей.

В конце прошлого года на сайте госзакупок появился тендер на оказание таких услуг до конца 2026 года. Известно, что оказание медицинской помощи с помощью санитарной авиации будет осуществляться как внутри республики, так и за ее пределами.

Для выполнения авиационных работ необходим современный вертолет с медицинской кабиной, выпущенный не ранее 2014 года. Нынешний контракт почти на 3 млн больше предыдущего и составляет 80,9 млн рублей.

Наталья Жирнова