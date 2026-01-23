Украина обнародовала состав делегации для трехсторонних переговоров по безопасности в Абу-Даби

Возглавит украинскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров

Фото: Динар Фатыхов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о составе украинской делегации для участия в трехсторонних переговорах с представителями США и России, которые начнутся сегодня в Абу-Даби. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Возглавит украинскую делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. В состав делегации также вошли: глава Офиса президента Кирилл Буданов*, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник Офиса президента Александр Бевз, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава Главного управления разведки (ГУР) Олег Иващенко и его заместитель Вадим Скибицкий, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица, заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский и заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад.

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности, в которой участвуют представители России, США и Украины, запланировано на сегодня, 23 января. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, а президент Владимир Путин дал делегации конкретные инструкции, учитывающие итоги недавних переговоров с американской стороной в Москве.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал обсуждение судьбы Донбасса в рамках переговоров в ОАЭ. При необходимости обсуждения продолжатся и в субботу, сообщил пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков.



