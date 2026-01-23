Вопрос Донбасса поднимут на трехсторонних переговорах Украины, РФ и США в Абу-Даби

Параллельно в столице ОАЭ пройдут переговоры руководителей двусторонней группы по экономическим вопросам

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием представителей Украины, России и Соединенных Штатов. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, центральной темой обсуждения станет урегулирование ситуации в Донбассе. Слова украинского лидера приводит издание «Страна».

Параллельно в столице ОАЭ пройдут переговоры руководителей двусторонней группы по экономическим вопросам. В них примут участие спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник США Стив Уиткофф. Российскую делегацию по вопросам безопасности возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российская сторона получила от Владимира Путина конкретные инструкции, сформированные по итогам четырехчасовых переговоров с американской делегацией в Москве.

Напомним, 22 января в Москве состоялась встреча Владимира Путина с представителями США, в число которых вошли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум. По оценке Кремля, встреча носила конструктивный и доверительный характер. Зеленский, комментируя дипломатический процесс, заявил, что документы о завершении конфликта «практически готовы». При этом он сравнил текущее состояние украинского общества с фильмом «День сурка», отметив крайнюю степень усталости граждан от затянувшегося противостояния.

