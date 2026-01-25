В Казани продажи нехудожественной литературы выросли в четыре раза

Наибольший интерес казанцев в этом сегменте вызвали книги для родителей, продажи которых выросли в 8,5 раза

Фото: Артем Дергунов

По данным аналитиков «Авито», на рынке книжной торговли Казани в 2025 году выросли продажи книг на 16%, по сравнению с предыдущим годом.

Особенно существенный рост наблюдается в сегменте нехудожественной литературы, где продажи увеличились в четыре раза. Наибольший интерес казанцев в этом сегменте вызвали книги для родителей, продажи которых выросли в 8,5 раза. В восемь раз увеличился спрос на литературу о культуре, искусстве и моде. Книги по философии и социологии, а также религиозная литература показали рост продаж в 7,5 раза.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сегменте художественной литературы отмечен рост продаж в 3,5 раза. Лидером среди жанров стала фантастика, показавшая идентичный общий рост. На втором месте оказалась мистика с трехкратным увеличением продаж, а замыкают тройку лидеров детективы, которые стали покупать в два раза чаще. Также отмечен рост спроса на юмористическую литературу (24%) и драматические произведения (9%).

Недавно федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала покупательские предпочтения молодежи в возрасте от 14 до 25 лет за 2025 год. Исследование показало резкий крен интересов зумеров в сторону художественной литературы и зарубежной прозы.



Наталья Жирнова