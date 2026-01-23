В РПЦ поддержали сокращение срока аборта до девятой недели беременности

Священник предложил прекратить финансирование абортов через систему ОМС. Это устранит «несправедливость», когда государство оплачивает аборты из средств верующих налогоплательщиков

Последовательное сокращение допустимого срока для аборта с 12 до 9 недель беременности в сочетании с переводом этой сферы под государственный контроль может положительно сказаться на демографической ситуации. Так считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Еще в июне 2024 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву рассмотреть возможность сокращения срока, в течение которого женщина может сделать аборт по собственному желанию, с 12 до 9 недель.

Лукьянов, являющийся также членом Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, выдвинул несколько ключевых предложений. Во‑первых, он выступает за то, чтобы аборты проводились исключительно в государственных клиниках — по его мнению, в частных медучреждениях «часто не соблюдают законодательство». Во‑вторых, священник предлагает прекратить финансирование абортов через систему ОМС, если они выполняются без медицинских или социальных показаний. Он подчеркивает, что это устранит «очевидную социальную несправедливость», когда государство оплачивает аборты из средств налогоплательщиков, в том числе верующих.

По оценкам Патриаршей комиссии, принятие таких мер на федеральном уровне способно в первый же год снизить число абортов на 30%, что, как ожидается, приведет к появлению около 300 тысяч новых жизней. Иерей отметил, что нынешняя доступность абортов фактически нивелирует эффект от других стимулирующих мер демографической политики.

Между тем в сфере регулирования абортов уже наблюдаются определенные изменения. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в 2025 году почти 30% женщин отказались от намерения сделать аборт. Кроме того, с февраля 2023 года 852 частные клиники по всей стране добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, причем 329 из них — именно в 2025 году.

Ранее патриаршая комиссия РПЦ провела исследование, выявившее нарушения законодательства в сфере абортов в частных клиниках в 76 субъектах России. В связи с выявленными нарушениями добровольцы направили 732 обращения в надзорные ведомства, преимущественно в Генпрокуратуру (более 90%).



Рената Валеева