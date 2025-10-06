РПЦ выявила нарушения в сфере абортов в частных клиниках в большинстве регионов России

Количество частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 725

Фото: Максим Платонов

Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства провела исследование, выявившее нарушения законодательства в сфере абортов в частных клиниках в 76 субъектах России. Результаты мониторинга, проведенного в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года, предоставлены в распоряжение РИА «Новости».

Добровольцы комиссии посредством телефонных звонков и анализа рекламы на сайтах клиник изучили деятельность 1 003 частных медицинских организаций (36% от общего числа) во всех регионах, оценивая соблюдение регламентов при осуществлении абортов.

— Исследование показало, что в подавляющем большинстве регионов, в 76 субъектах РФ (85% от общего их числа), частными клиниками нарушается законодательство. Выявлены 782 частные клиники (78% от исследованной выборки), которые готовы осуществить аборт без соблюдения сроков тишины и/или рекламируют аборты на своих сайтах, нарушая статью 56 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья...» и №38 «О рекламе», — говорится в исследовании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным Росздравнадзора и мониторинга РПЦ, количество частных клиник, осуществляющих аборты, сократилось на 725 в период с февраля 2023 года по октябрь 2025 года (с 2 813 до 2 088).

В связи с выявленными нарушениями добровольцы направили 732 обращения в надзорные ведомства, преимущественно в Генпрокуратуру (более 90%).

Число женщин в России, принявших решение отказаться от прерывания беременности, выросло почти до четверти, что позволило сохранить около 42 тыс. жизней в прошлом году.

Рената Валеева