После падения доменов: «ИТ-парк» потратит на защиту от DDoS-атак 21 млн рублей

09:28, 23.01.2026

Услуги включают круглосуточную фильтрацию внешнего трафика, предотвращающую возможные атаки на цифровые ресурсы предприятия

Фото: Динар Фатыхов

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» опубликовал конкурсную документацию на проведение редукциона по отбору исполнителя услуг по фильтрации внешнего трафика для защиты от DDoS-атак из сети Интернет. Начальная максимальная цена договора составила 21 502 056 рублей.

Организатор конкурса планирует выбрать компанию, которая обеспечит надежную защиту публичной инфраструктуры «ИТ-парка» от киберугроз в течение 24 месяцев. Услуги включают круглосуточную фильтрацию внешнего трафика, предотвращающую возможные атаки на цифровые ресурсы предприятия.

Среди главных критериев отбора победителей — наличие действующих лицензий на оказание услуг связи, высокий профессиональный уровень и надежность предлагаемых технических решений. Помимо этого, претендентам предстоит доказать способность эффективно справляться с возможными DDoS-атаками, сохраняя высокую производительность и устойчивость цифровой инфраструктуры.

Напомним, что 16 января в Татарстане произошел сбой в работе официальных сайтов министерств и ведомств, расположенных на домене tatarstan.ru. Восстановление работы серверов заняло около пяти часов. После этого глава республиканской Минцифры Илья Начвин пообещал поработать над тем, чтобы такие ситуации не повторялись.

Дмитрий Зайцев

