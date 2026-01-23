Андрей Келлер возглавил Набережночелнинский институт КФУ

Он заявил, что намерен создать на базе филиала один из лучших инженерных институтов в стране

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ленар Сафин представил коллективу Набережночелнинского филиала нового руководителя. Директором института назначен доктор технических наук Андрей Келлер — российский ученый, специализирующийся на безопасности и эффективности колесных машин на основе цифровых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Сафин подчеркнул, что управленческий опыт и научные достижения Келлера помогут вывести учебное заведение на качественно новый уровень. В мероприятии принял участие гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Он подчеркнул стратегическую роль вуза для автограда, назвав КФУ «кузницей высококвалифицированных кадров» и ключевым партнером автогиганта.

Сам Келлер в ответном слове заявил о намерении создать на базе филиала один из лучших инженерных институтов в стране.

— Я из семьи автомобилистов, и вся моя жизнь связана с наукой в этой области. Наша цель — создать здесь передовой центр образования и науки мирового уровня, — резюмировал новый директор.

Напомним, 16 августа, на 58-м году жизни скончался Георгий Котиев — ученый, организатор науки, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН, директор Набережночелнинского института КФУ. Он занимал эту должность с 2023 года.

Рената Валеева