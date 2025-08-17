Ушел из жизни директор Набережночелнинского института КФУ Георгий Котиев
Об этом сообщили в мэрии Набережных Челнов
Вчера, 16 августа, на 58-м году жизни скончался Георгий Олегович Котиев — ученый, организатор науки, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАН, директор Набережночелнинского института КФУ.
Об этом сообщили в мэрии Набережных Челнов, выразив глубокие соболезнования родным и близким Георгия Олеговича.
— Невозможно переоценить его вклад в развитие отечественной науки и подготовку высококвалифицированных кадров для промышленности всей России, — отметили в мэрии.
Признанный ученый с мировым именем, Георгий Олегович совершил ряд фундаментальных открытий в области машиностроения, создав собственную научную школу.
