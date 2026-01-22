Правительство направит 26,5 млрд рублей на льготное кредитование агропредприятий
Деньги пойдут на сезонные полевые работы
Правительство России направит 26,5 млрд рублей на продолжение программы льготного кредитования агропредприятий. Такая финансовая поддержка поможет поддерживать отрасль, помогать агробизнесу расти и расширять производство, сказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Деньги пойдут на сезонные полевые работы, чтобы сельхозпроизводители оперативно готовили технику, топливо, удобрения, семена, а также на молочное скотоводство. Отмечается, что во втором случае краткосрочные займы позволят нарастить объемы производства в этом секторе.
— Рассчитываем, что такая господдержка улучшит устойчивость хозяйств и позволит выполнять задачи продовольственной безопасности по обеспечению молоком и молочными продуктами, а также и дальше собирать хорошие урожаи, — добавил Мишустин.
Ранее сообщалось, что агропром России получит в 2026 году 542 млрд рублей госпомощи.
