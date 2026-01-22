Правительство направит 26,5 млрд рублей на льготное кредитование агропредприятий

Деньги пойдут на сезонные полевые работы

Фото: Алексей Вангаев

Правительство России направит 26,5 млрд рублей на продолжение программы льготного кредитования агропредприятий. Такая финансовая поддержка поможет поддерживать отрасль, помогать агробизнесу расти и расширять производство, сказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Деньги пойдут на сезонные полевые работы, чтобы сельхозпроизводители оперативно готовили технику, топливо, удобрения, семена, а также на молочное скотоводство. Отмечается, что во втором случае краткосрочные займы позволят нарастить объемы производства в этом секторе.

— Рассчитываем, что такая господдержка улучшит устойчивость хозяйств и позволит выполнять задачи продовольственной безопасности по обеспечению молоком и молочными продуктами, а также и дальше собирать хорошие урожаи, — добавил Мишустин.



Ранее сообщалось, что агропром России получит в 2026 году 542 млрд рублей госпомощи.

Никита Егоров