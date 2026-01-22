Доля России в мировом производстве нефтехимии выросла до 2,5%, заявил Новак

Производство крупнотоннажных полимеров увеличилось в 1,4 раза

Доля России в мировом производстве нефтехимии увеличилась с 1,8% до 2,5% за последние шесть лет, заявил вице-премьер страны Александр Новак.

— Развивается сектор нефтехимии. Суммарная мощность пиролизных комплексов выросла в 1,9 раза за 6 лет, позволив увеличить долю России в мировой нефтехимии с 1,8% до 2,5%. Производство крупнотоннажных полимеров увеличилось в 1,4 раза (до 7,5 миллиона тонн), а доля импорта в потреблении снизилась с 23% до 17%, — написал Новак в авторской статье для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, в 2025-м в России запустили новые пиролизы на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 600 тыс. тонн по этилену и на «Иркутском заводе полимеров» мощностью 660 тыс. тонн по этилену. Общий объем инвестиций в нефтегазохимию к 2030 году составит 3—4 трлн рублей, добавил Новак.

Также планируется ввести ряд нефтехимических комплексов мирового уровня, которые нацелены на глубокую переработку углеводородного сырья с производством крупнотоннажных полимеров. В случае реализации заявленных инвестпроектов к 2035 году производство упомянутых веществ составит свыше 14 млн тонн, резюмировал Новак.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», посвященное инновациям в нефтегазохимии.

Никита Егоров