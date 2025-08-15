В школьную программу Татарстана могут включить текбол — симбиоз настольного тенниса и футбола

Это обсудили на заседании республиканского совещания работников образования

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируют внедрять текбол в школьные программы физического воспитания. Вопросы развития и популяризации этого вида спорта обсудили на заседании республиканского совещания работников образования, прошедшем 14 августа в ПГУФКСиТ.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин и первый замминистра спорта Халил Шайхутдинов приветствовали участников совещания, подчеркнув важность внедрения новых видов спорта для повышения интереса школьников к физической активности.

Там же состоялась презентация текбола с мастер-классом от представителей FITEQ. Педагоги смогли не только ознакомиться с правилами и техниками игры, но и лично попробовать себя в этом новом виде спорта.

Напомним, ранее раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем FITEQ Виктором Хусаром, обсудив возможные направления сотрудничества по популяризации и развитию текбола в регионе.

Рената Валеева