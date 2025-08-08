Новости общества

10:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил развитие текбола в республике с главой Международной федерации

09:41, 08.08.2025

Текбол представляет собой симбиоз настольного тенниса и футбола

Минниханов обсудил развитие текбола в республике с главой Международной федерации
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Международной федерации текбола (FITEQ) Виктором Хусаром. Об этом сообщила его пресс-служба.

Текбол представляет собой симбиоз настольного тенниса и футбола. Игроки, разделенные изогнутым столом, перебрасывают мяч, напоминающий футбольный, используя любые части тела, кроме рук.

В ходе беседы Минниханов и Хусар обсудили возможные направления сотрудничества, направленные на популяризацию и развитие текбола на территории Татарстана.

В рамках своего визита в Казань Виктор Хусар ознакомился с ключевыми спортивными объектами города, посетив стадион «Ак Барс Арена», Дворец водных видов спорта и экстрим-парк «Урам». Также в планах главы FITEQ — посещение чемпионата России по легкой атлетике, который в эти дни проходит в столице Татарстана.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также