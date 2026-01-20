На казанском участке Волжской тропы 30 января пройдет интерактивный квест для всей семьи

Средняя продолжительность прохождения маршрута составит около 2,5 часов

Фото: предоставлено пресс-службой программы "Зима в Татарстане"

В пятницу, 30 января, на казанском участке Волжской тропы пройдет интерактивный семейный квест по Маршруту Лисы. Мероприятие — часть проекта «Зимний сезон на Волжской тропе», который одержал победу на фестивале «Курше» и реализуется при поддержке раиса Татарстана в рамках республиканской программы «Зима в Татарстане».

Квест рассчитан на детей 8–12 лет и их родителей. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью 2,5 км, разделившись на команды. В формате увлекательной игры они будут выполнять познавательные задания, связанные с изучением зимней природы, флоры и фауны родного края. За успешное выполнение заданий команды получат «экокоины» — игровую валюту, которую затем можно обменять на сувениры в «Экомагазине».

Средняя продолжительность прохождения маршрута составит около 2,5 часов, а общая длительность мероприятия — 4 часа. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

Организаторы обращают внимание: дата и время проведения квеста могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Форму для регистрации можно найти на сайте мероприятия.

Ранее на «Волжской тропе» состоялся «Зимний ретрит» — первое мероприятие в рамках «Зимнего сезона на «Волжской тропе». Участники ретрита преодолели около 10 км по заснеженному маршруту от поселка Кзыл Байрак до глэмпинга «вМесте» в деревне Лабышка.



Рената Валеева