14:29 МСК
Норвегия будет производить дроны для Украины

13:47, 30.11.2025

Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль

Норвегия с 2026 года будет производить дроны для Украины. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

— Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии, — написал он.

Напомним, что с 10:39 по мск в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность». Позднее в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА.

