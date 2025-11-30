Норвегия будет производить дроны для Украины
Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль
Норвегия с 2026 года будет производить дроны для Украины. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
— Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии, — написал он.
Напомним, что с 10:39 по мск в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность». Позднее в Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске объявили угрозу атаки БПЛА.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».