Норвегия будет производить дроны для Украины

Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль

Фото: Радиф Кашапов

Норвегия с 2026 года будет производить дроны для Украины. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.



— Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии, — написал он.



Наталья Жирнова