Баста стал главным артистом десятилетия в топах «МТС Музыки»

По итогам 2025 года главными артистами по версии сервиса стали рэпер MACAN и Мари Краймбрери

Фото: Динар Фатыхов

В преддверии ребрендинга стриминг «МТС Музыка» представил итоги десятилетней работы, определив самых популярных исполнителей и треки.

С момента запуска сервиса в 2016 году лидером по прослушиваниям стал рэпер Баста, а самым востребованным треком — композиция I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга. Самым богатым на хиты оказался 2024 год, когда появилось 18% релизов из актуального топ-500 по прослушиваниям. По итогам 2025 года главными артистами стали рэпер MACAN и Мари Краймбрери. Ранее Macan вновь стал «Артистом года» по версии «VK Музыка».

Альбом года получил проект BRATLAND от MACAN, а трек года — композиция HOMAY от фолк-группы AY YOLA. Лучшим дуэтом признан трек «Наследство» от ICEGERGERT и SKY RAE.

В специальных номинациях победили: GUF — в категории «Фокус года», Ваня Дмитриенко — как покоритель чарта, а начинающий исполнитель «кто такой ильдар» стал героем проекта НЭЙМ. За десятилетие в чартах сервиса отметились хиты разных лет: от Tuesday Burak Yeter и Danelle Sandoval до современных бэнгеров. Среди ярких релизов — «Босая» группы «#2Маши», «Медуза» MATRANG, 7 rings Ariana Grande и другие популярные композиции.

Наталья Жирнова