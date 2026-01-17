На организацию конкурса учителей родных языков в Татарстане выделят 700 тыс. рублей

Победители получат денежные призы

Фото: Артем Дергунов

На организацию всероссийского конкурса учителей родных языков образовательных организаций и воскресных школ в Татарстане выделят 700 тыс. рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заключительный этап конкурса пройдет в Казани, говорится в документе. Примерный месяц проведения — март. В финале примут участие 50 педагогов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Победители получат денежные призы. Одному обладателю гран-при вручат не менее 25 тыс. рублей. Четырем победителям достанется не менее 15 тыс. рублей, восьми призерам — не менее 12 тыс., а 12 лауреатам — не менее 10 тысяч.

Концертная программа и церемония награждения пройдут на татарском и русском языках. Запланированы выступления эстрадного ансамбля и не менее двух артистов, а также танцевальный номер.

Исполнителю предстоит обеспечить конкурсантов и членов жюри питанием халяль (завтрак, обед, ужин) на протяжении двух дней.



Заказчиком выступает Министерство образования и науки республики.

Напомним, в Татарстане начнут реализацию масштабной программы поддержки молодых научных кадров. Наиболее перспективные ученые получат возможность обзавестись собственным жильем, благодаря специальным грантам. Каждый победитель конкурса получит сумму в 1,37 млн рублей.

Галия Гарифуллина