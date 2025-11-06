В Казани таможенники изъяли более 600 сумок из кожи крокодилов и змей

Общая стоимость партии оценивается в 2 млн рублей

Сотрудники казанской таможни пресекли попытку ввезти в Россию крупную партию контрабандных изделий из кожи рептилий. Инцидент произошел в аэропорту с 39-летним пассажиром, прибывшим рейсом из Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы.

При досмотре багажа у нарушителя было обнаружено и изъято более 600 сумок и кошельков, изготовленных из кожи крокодилов и змей. Общая стоимость партии оценивается в 2 млн рублей.

Для легализации ввоза мужчина предъявил сертификат СИТЕС (международное соглашение по охране видов), однако проверка показала, что документ является поддельным.

На основании этого в отношении пассажира возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере до одного миллиона рублей.

Елизавета Пуншева