«Яр Парк» получил одобрение на строительство на берегу Казанки
2 года назад стоимость комплекса оценивалась в 28,7 млрд рублей
Многофункциональный комплекс с конгресс-центром «Яр Парк» в Казани прошел государственную экспертизу. Соответствующее заключение опубликовано в едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Первый этап строительства запланирован на территории, расположенной вдоль береговой линии реки Казанки. Участок находится вблизи пересечения улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.
Застройщиком выступает ООО «СЗ «Кравт Яр Парк». Над разработкой проектной документации работала команда из нескольких компаний: казанская компания «ЛеРа Проект», московская проектная компания «Геостройпроект» и «Архитектурное бюро Сергея Скуратова».
Ранее сообщалось, что инвестсовет Татарстана одобрил строительство комплекса «Яр Парк» на берегу Казанки стоимостью 28,7 млрд рублей. Предполагаемая площадь — 11 га. Конечный срок реализации проекта — 2027 год, уточнил управляющий партнер группы компаний «Кравт Групп» Валерий Кравцун.
В ансамбль многофункционального комплекса войдут пятизвездочный гостиничный комплекс, сервисные апартаменты, бизнес-центр, здание конгресс-центра вместимостью до 5 тысяч человек, а еще инфраструктура в виде торгово-развлекательного комплекса, ресторанов, паркинга, рекреационной зоны.
