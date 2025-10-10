Белый дом раскритиковал присуждение Нобелевской премии Марии Корине Мачадо

Чун заявил, что «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира»

Директор по коммуникациям Белого дома, пресс-секретарь и помощник американского президента Стивен Чун подверг резкой критике решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. В своем заявлении, опубликованном после объявления лауреата 10 октября 2025 года, Чун заявил, что «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира».

Комментарий последовал на фоне того, что американская администрация, по словам Чуна, при президенте Дональде Трампе продолжит «заключать мирные соглашения по всему миру, прекращать войны и спасать жизни».

Мария Корина Мачадо, объявленная лауреатом Нобелевской премии мира, является известным критиком действующего правительства Венесуэлы. Она придерживается либеральных взглядов и выступает за уменьшение роли государства в экономике. В 2014 году была лишена депутатских полномочий и впоследствии обвинялась в призывах к массовым беспорядкам.

В 2024 году ей было запрещено баллотироваться на президентских выборах из-за решения Верховного суда.

Рената Валеева