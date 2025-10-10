Трампу не дали Нобелевскую премию — ее вручили экс-депутату Венесуэлы

Комитет отметил «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы»

Нобелевская премия мира 2025 года присуждена венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Нобелевский комитет отметил «ее неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Ранее The Guardian сообщала, что норвежские политики готовятся к потенциальным последствиям для отношений между США и Норвегией, если Нобелевская премия мира не будет присуждена президенту страны Дональду Трампу.

Ранее он неоднократно выражал уверенность в том, что должен быть удостоен премии, которой был награжден Барак Обама в 2009 году. Сообщается, что в июле Трамп звонил министру финансов Норвегии и бывшему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы узнать о премии. В прошлом месяце в ООН Трамп заявил, что остановил семь «непрекращающихся войн», и сказал мировым лидерам: «Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира».

В 2025 году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации. Премия присуждается Норвежским нобелевским комитетом, состоящим из пяти человек, избираемых парламентом Норвегии.



В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, за их усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Среди советских и российских лауреатов Нобелевской премии мира в разные годы были Андрей Сахаров, Михаил Горбачев, Дмитрий Муратов и правозащитный центр «Мемориал»*.

Нобелевская неделя 2025 года началась 6 октября. В течение недели были объявлены лауреаты в области физиологии и медицины, физики, химии и литературы.

Церемонии награждения состоятся 10 декабря в Стокгольме и Осло. Размер денежной премии составляет 11 млн шведских крон ($1,17 млн).

Рената Валеева