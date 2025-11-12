В России создали войска беспилотных систем

Новая структура войск включает в себя штатные полки и другие подразделения, а также органы военного управления на всех уровнях

Фото: Реальное время

В Вооруженных силах России официально создали войска беспилотных систем. Об этом сообщил замначальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов, пишет РИА «Новости».

По словам Иштуганова, новая структура войск включает в себя штатные полки и другие подразделения, а также органы военного управления на всех уровнях. Он отметил, что боевые действия беспилотных подразделений будут осуществляться по единому плану и в тесном взаимодействии с другими элементами группировок войск.

— Создание войск беспилотных систем открывает новые возможности для повышения эффективности боевых действий и оперативного реагирования на современные вызовы, — добавил полковник.

Напомним, что в Казани создадут промышленный технопарк беспилотных авиационных систем.



Анастасия Фартыгина