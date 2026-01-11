В Татарстане увеличили число грантов для некоторых учителей, но размер выплаты оставили прежним

Количество получателей грантов среди руководителей физико-математических кружков увеличили со 100 до 200

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане увеличили количество грантов преподавателям физики, математики и информатики с 350 до 430. Соответствующее постановление Кабмина Татарстана подписал глава правительства республики Алексей Песошин.

Количество получателей грантов среди учителей физики и математики увеличилось со 100 до 130, а среди руководителей физико-математических кружков — со 100 до 200.

В свою очередь, количество получателей поддержки среди молодых учителей по физике и математике уменьшилось со 150 до 100.

При этом размер гранта не изменился: он составил 344,8 тыс. рублей для учителей физико-математического профиля, 275,8 тыс. рублей — для молодых педагогов данных предметов, 103,4 тыс. — для руководителей физико-математических кружков.

Никита Егоров