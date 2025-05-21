На финансирование промпарка «Северные ворота» в Татарстане направят почти 200 млрд рублей

Средства рассчитаны на период до 2039 года

. Фото: Мария Зверева

4,5 млрд дадут управляющей компании в качестве субсидии

Правительство Татарстана с 2025 до 2039 года выделит 194,7 млрд рублей на реализацию проекта индустриального парка «Северные ворота». Соответствующий проект постановления Кабмина республики поступил на антикоррупционную экспертизу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Документ утверждает порядок предоставления субсидии управляющей компании промпарка. В этом году на эти цели выделят 4,5 млрд рублей от общей суммы.

— Целью предоставления субсидии является возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, понесенных управляющей компанией, на уплату основного долга и процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и (или) государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» не ранее 1 января 2021 года, в соответствии с кредитным договором, — следует из пояснительной записки.

Изначальные вложения составят 88 млрд рублей

О новом промпарке «Северные ворота» заговорили еще в 2022 году. Его создание утвердили в ноябре прошлого года, когда премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал соответствующее постановление. В соответствии с указом функции управляющей компании будет выполнять акционерное общество с аналогичным названием.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Северные ворота» было зарегистрировано 1 августа 2024 года. Тогда генеральным директором общества стал Алмаз Нугуманов, однако уже 21 февраля его сменила Алия Галимуллина. Уставной капитал компании составил 100 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2024 год демонстрирует отрицательное значение в 600 тыс. рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В феврале инвестиционный совет республики одобрил проект строительства парка. Планируемый объем вложений тогда составил 88 млрд рублей.

Площадка по переработке полимеров займет площадь в 202 га и, скорее всего, расположится вблизи «Казаньоргсинтеза» в Авиастроительном районе Казани. Ожидается, что в результате будет создана 1 тыс. рабочих мест. Приступить к строительству планируют в 2026 году.

По большому счету этот мегапроект из задела прошлых лет. Его инициаторами выступают ОЭЗ «Алабуга» и «Казаньоргсинтез»: в феврале 2024 года между ними было подписано соглашение. Ключевым в проекте должен стать центр научных исследований и масштабирования технологий нового поколения СИБУРа. В качестве перспективных направлений рассматривалось производство пленок и волокон, уплотнителей для машиностроения и изделий из термопластов. Застройщиком проекта определено АО «Северные ворота».

— Нам сейчас нужно согласоваться по инвестиционному соглашению, остались формальности, и будем приступать, — рассказывала тогда глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Елизавета Пуншева