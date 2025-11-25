На нацпроекты в Татарстане в 2026 году направят 53 млрд рублей

В 2026 году из общей суммы 28,8 млрд составят федеральные средства

В 2026 году на реализацию нацпроектов в Татарстане планируется направить 53 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра финансов республики Гела Герасимова. При этом с каждым годом будет расти доля регионального софинансирования.

Согласно представленным данным, в 2026 году из общей суммы 53 млрд рублей 28,8 млрд составят федеральные средства, а 24,2 млрд будут выделены из республиканского бюджета.

Дальнейшее увеличение финансирования запланировано на последующие годы:

в 2027 году на нацпроекты планируется направить 53,3 млрд рублей, из которых 27 млрд поступят из федерального бюджета, а 26,3 млрд — из республиканского;

в 2028 году финансирование достигнет 57,8 млрд рублей, из которых 26,9 млрд составят федеральные средства, а 30,9 млрд рублей — средства бюджета Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Как мы видим, уровень софинансирования с каждым годом снижается, поэтому доля Татарстана увеличивается, — прокомментировала эту тенденцию Герасимова, подчеркивая возрастающую финансовую ответственность республики в реализации ключевых национальных проектов.

За первые девять месяцев 2025 года в Татарстане общий объем финансирования составил 29,3 млрд рублей, что соответствует 66,4% от запланированных годовых показателей. На данный момент они составляют 44,1 млрд рублей.

За январь — октябрь в консолидированный бюджет Татарстана поступило 483,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 44,3 млрд рублей, или 10,1%.

Рената Валеева