Мигрантам придется отработать в России пять лет для получения бесплатной медпомощи

«Исключение — экстренные случаи», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин

Госдума приняла закон, изменяющий условия получения мигрантами права на бесплатную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане могли претендовать на бесплатную медицинскую помощь после трех лет работы в России. Новый закон увеличивает этот срок до пяти лет, передает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инициатива была внесена правительством России в сентябре текущего года в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку. Изменения будут внесены в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

— Исключение — экстренные случаи. Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это,— прокомментировал Володин.

Ранее стало известно, что Татарстан может стать пилотным регионом для реформы ОМС. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова