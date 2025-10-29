ФПК отменила автоматическое включение постельного белья в плацкарте

При покупке билета в кассе о возможности приобретения постельного белья проинформирует кассир

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2025 года пассажиры плацкартных вагонов поездов АО «Федеральная пассажирская компания» больше не будут автоматически получать постельное белье при покупке билетов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФПК, теперь эта услуга стала дополнительной и активируется только по желанию пассажира.

Ранее стоимость билетов в плацкартные вагоны поездов АО «ФПК», следующих во внутрироссийском сообщении, автоматически включала в себя постельное белье, и соответствующая отметка о согласии на его получение проставлялась при бронировании. Теперь, в соответствии с требованиями федерального закона, с 1 сентября пассажиру необходимо самостоятельно отметить соответствующее поле, если он желает приобрести комплект белья.

В ФПК уточнили, что при оформлении проездных документов онлайн — на сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» — пользователи будут проинформированы о новой опции посредством уведомления. При покупке билета в кассе о возможности приобретения постельного белья проинформирует кассир.

Реальное время / realnoevremya.ru

В компании также добавили, что если пассажир не выбрал постельное белье при покупке билета, но оно понадобилось ему во время поездки, комплект можно будет приобрести непосредственно у проводника за дополнительную плату.

Ранее РЖД анонсировали изменение в правилах оформления ж/д билетов для несовершеннолетних пассажиров. С 20 января 2026 года при покупке билетов на международные поезда детям до 14 лет потребуется загранпаспорт.

Рената Валеева