Эксперты рассказали о планах россиян на 2026 год

Чаще всего они хотят изменений в карьере

76% россиян хотели бы изменить что-то в жизни, а 29% планируют начать действовать с Нового года — причем к этой дате гораздо чаще привязываются опрошенные от 18 до 24 лет (48%) и от 25 до 34 лет (38%), Об этом говорится в результатах опроса сервисов «Авито Недвижимость» и «Авито Путешествия».

По мнению опрошенных, начать «новую жизнь» лучше всего помогает финансовая подушка и стабильность (38%), четкий план (28%) и поддержка семьи или партнера (23%). Чаще всего (29%) россияне хотят изменений в карьере: найти новую работу или сменить профессию.16% опрошенных назвали сферу семьи и отношений, 15% задумываются об улучшении жилищных условий: переезде, покупке новой квартиры или загородного дома, 10% хотят больше путешествовать.

Говоря о жилищном вопросе, россияне чаще всего делились планами о ремонте или перепланировке в текущем жилье (25%), желании переехать в другой город, купить первую собственную недвижимость, приобрести или снять более просторную квартиру в своем городе (по 14%), либо переехать в пригород (10%). Про покупку недвижимости для отдыха или инвестиций ответили 5%.

Что касается путешествий, то опрошенные хотели бы совершать больше поездок по России: так ответил 41%. Также россияне планируют больше коротких путешествий по выходным (39%), более длительные поездки и посещение зарубежных стран (по 24%), хотят открывать малые города (22%).