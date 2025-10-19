В Госдуме предложили предоставить работающим отцам пять дополнительных выходных в год

По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, это поможет мужчинам активнее участвовать в жизни своих детей и «разгрузит матерей»

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой предоставить работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет право на пять дополнительных оплачиваемых выходных в год. Обращение он адресовал главе Минтруда Антону Котякову.

— В целях поддержки семьи и ответственного отцовства предлагаю дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, предоставляющей работающим отцам, усыновителям и опекунам детей в возрасте до 14 лет (до 18 лет для детей-инвалидов) право на пять ежегодных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Указанные дни могут быть использованы для решения вопросов, связанных с воспитанием детей (посещение врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т.п.), — цитирует документ РИА «Новости».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По мнению Чернышова, это поможет мужчинам активнее участвовать в жизни своих детей, формируя тем самым модель ответственного отцовства, а также «разгрузит матерей».

Напомним, в сентябре депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили закрепить в Трудовом кодексе РФ право беременных женщин на сокращенный рабочий день продолжительностью не более шести часов с сохранением полной зарплаты.



Галия Гарифуллина