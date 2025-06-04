Старинный пивоваренный завод Петцольда в Казани превратят в трендовое пространство

В Казани идет реставрация комплекса пивоваренного завода Петцольда — уникального памятника промышленной архитектуры 1905 года постройки. Исторические здания, игравшие важную роль в экономике региона, преобразуют в современное многофункциональное пространство с офисами, магазинами и кафе. Проект предусматривает бережную адаптацию помещений под новые функции с сохранением аутентичного облика. После реконструкции бывший завод станет новой точкой притяжения, гармонично соединяющей историческое наследие и современные городские стандарты.
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