Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $4 300 за унцию

К 19:18 мск цена золота демонстрировала рост на 2,47% за день, а к 19:33 мск замедлила рост до $4 300,3 за унцию (+2,35%)

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $4 300 за тройскую унцию. Согласно данным торговой площадки, на пике цена драгметалла достигала $4 305,3.

С начала текущего года стоимость драгоценного металла увеличилась на 59,19%, а с начала октября — на 8,02%, подчеркивая устойчивый восходящий тренд.

Наряду с золотом, значительный рост показали и другие драгоценные металлы. Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре 2025 года на Comex выросли на 3,8%, достигнув $53,33 за тройскую унцию. Стоимость фьючерса на палладий (NYMEX, декабрь 2025) ускорила рост до $1 687 за тройскую унцию (+6,11%), а фьючерсы на платину (NYMEX, январь 2026) замедлили рост до $1 758,1 за унцию (+4,16%).

Анастасия Фартыгина