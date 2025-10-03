Twitch, Telegram и Pinterest оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение законов России

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда

Таганский районный суд Москвы признал компании Twitch, Telegram и Pinterest виновными в нарушении законодательства России и назначил каждой из них административный штраф в размере 7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

Решение было вынесено в рамках рассмотрения дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).

Ранее московский суд оштрафовал TikTok и Apple.

Рената Валеева