Twitch, Telegram и Pinterest оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение законов России
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда
Таганский районный суд Москвы признал компании Twitch, Telegram и Pinterest виновными в нарушении законодательства России и назначил каждой из них административный штраф в размере 7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.
Решение было вынесено в рамках рассмотрения дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ (повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).
Ранее московский суд оштрафовал TikTok и Apple.
