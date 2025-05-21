Прокурор просит 25 лет колонии для бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова

В Савеловском суде Москвы начались прения по делу об убийстве елабужского депутата

Сегодня в Савеловском райсуде Москвы стартовали прения по делу бывшего главы Елабужского района и ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Гособвинитель запросила для обвиняемого в двух тяжких преступлениях 25 лет колонии строгого режима, сообщили «Реальному времени» участники процесса.

Прокурор Милана Дигаева не стала напоминать суду об истечении сроков давности по преступлениям 1999 года. По ее мнению, исследованные судом доказательства говорят о виновности подсудимого в подстрекательстве к подготовке убийства елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, а после первой неудачной попытки — в подстрекательстве к расправе над ним. Исрафилова расстреляли 29 августа 1999 года в Москве при выходе с рынка на территории спорткомплекса «ЦСКА».

По первому эпизоду дела она предложила наказание в 10 лет лишения свободы, по второму — 20 лет, по совокупности путем частичного сложения наказаний запросила четверть века.

После его смерти стало известно — о своих подозрениях в адрес местной власти Исрафилов рассказывал силовикам при жизни, узнав, что его «заказали» от передумавшего стрелять исполнителя. Проверка версии о возможной причастности Ильшата Гафурова, на тот момент — мэра Елабуги, закончилась в 2002 году постановлением об отказе в возбуждении дела. Которое, по данным защиты, отменили в СК в обход законной процедуры с получением согласия суда на возобновление преследования.

Под стражей в качестве обвиняемого Ильшат Гафуров оказался в декабре 2021 года. В мае 2023-го предстал перед судом. Вину со дня задержания отрицает, утверждая, что его оговаривают люди, у которых «руки по локоть в крови»: осужденные участники челнинского преступного сообщества «29-й комплекс» во главе с лидером Адыганом Саляховым.

В качестве осужденного по делу ОПС Саляхов написал явку с повинной, полностью признал свою причастность в организации убийства елабужского депутата и дал показания против Гафурова. Дело криминального авторитета суд рассмотрел в сентябре 2023-го за один день, назначив наказание в 25 лет по совокупности с первым приговором. Примечательно, что такой же срок Саляхов получил в 2006-м от Верховного суда Татарстана, но позже смог добиться сокращения срока до 23 лет и 6 месяцев.

Адыган Саляхов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Между тем многие осужденные подвижники Саляхова не подтвердили в суде показания против Ильшата Гафурова. А получивший пожизненный срок Юрий Еременко после допроса сделал признание через адвоката: оговорил бывшего главу и ректора, поскольку силовики обещали перевод из колонии в СИЗО с лучшими условиями, а главное — проведение операции по удалению катаракты глаза.

«Состояние моего здоровья неуклонно ухудшалось, слепота развивалась. И тогда на меня вышли сотрудники органов, которые сообщили, что организация необходимой мне операции будет возможна только в том случае, если я смогу подтвердить имеющуюся у них информацию о причастности Гафурова Ильшата к приготовлению к убийству Исрафилова и его последующему убийству в 1999 году», — сообщал Еременко. Защита ходатайствовала о повторном допросе этого свидетеля, однако суд отказал.

Три прошлых заседания по делу показания в суде давал сам Ильшат Гафуров, приводя контрдоводы буквально на каждый абзац своего обвинения по делу. В частности, указывал, что никогда не находился под криминальным покровительством членов группировки и не платил за него, Саляхов и Еременко были клиентами страховой компании «Зилант», где он работал главой челнинского филиала в начале 90-х, после чего их пути не пересекались. По версии обвиняемого, описанных в обвинении «доверительных отношений» с криминальными лидерами, а также встреч с целью организации убийств в Москве и в санатории под Елабугой в 1999 году не было, о расправе над Исрафиловым он узнал в День города и республики от начальника полиции и был шокирован.

Гафуров ссылался на тот факт, что его связь с криминалом объективно не подтверждают ни полученные следствием данные детализации телефонных звонков, ни информация изъятых записных книжек «двадцатьдевятников», его самого и членов его семьи.

По мнению обвиняемого, сторона обвинения и следователи намеренно опускают факты о связи самого покойного с криминалом (в деле есть сведения оперативного учета МВД по елабужской группировке «Айдароновские») и переоценивают политический вес Айдара Исрафилова как депутата и бизнесмена.

Подробности допроса Ильшата Гафурова — в материале «Реального времени».