Данияр Абдрахманов назначен замруководителя администрации главы Башкортостана
Ранее Абдрахманов занимал пост ректора Болгарской исламской академии (БИА)
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал официальное распоряжение о назначении Данияра Абдрахманова на должность заместителя руководителя администрации главы региона. Ранее Абдрахманов занимал пост ректора Болгарской исламской академии (БИА).
Назначение связано с кадровыми перестановками в республиканских структурах. Прежний замруководителя администрации Азат Бадранов, долгое время работавший в команде Хабирова, перешел на должность ректора Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкортостана.
Справка
- Трудовую деятельность начал в 2001 году в МУП «Уфаводоканал».
- В 2004–2007 годах — ассистент, старший преподаватель Башкирского государственного университета.
- В 2007–2016 годах — доцент филиала Российского государственного социального университета в Уфе.
- В 2005–2016 годах — ученый секретарь, заместитель директора, и.о. директора Центра изучения национальных и языковых отношений Академии наук Республики Башкортостан (на базе Центра создан Институт гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан, в настоящее время — ГБНУ Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан).
- В 2016–2019 годах — директор научно-исследовательского института духовной безопасности и развития религиозного образования Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы.
- В 2019–2021 годах — ректор Болгарской исламской академии (г. Болгар Республики Татарстан).
- В 2021–2025 годах — ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан.
