В Казани впервые провели операцию по протезированию сложной аневризмы аорты

Фото: Максим Платонов

В Клинике КФУ впервые провели новаторскую операция по эндопротезированию аорты с применением индивидуального протеза у пациента со сложной формой аневризмы. Данная методика является менее травматичной альтернативой открытой операции при вовлечении сосудов внутренних органов, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Аневризма аорты — заболевание, при котором происходит патологическое расширение крупнейшего кровеносного сосуда. В большинстве случаев оно протекает бессимптомно, что затрудняет своевременную диагностику. Разрыв аневризмы приводит к летальному исходу в 90% случаев. По статистике, заболевание чаще выявляется у мужчин старше 60 лет.

Первым пациентом, перенесшим данное вмешательство в КФУ, стал 63-летний житель Нижнего Новгорода. Аневризма брюшного отдела аорты у него превышала шесть сантиметров, что исключало возможность проведения полостной операции. После выявления диагноза нижегородские медики обратились в клинику.

Преимуществом новой методики является значительно более быстрое восстановление пациентов, по сравнению с открытыми операциями, позволяющее им вернуться к обычной жизни уже на второй день. Сегодня та же бригада успешно прооперировала еще одного пациента с аналогичным диагнозом — 70-летнего мужчину из Татарстана, получившего медпомощь в рамках квоты.

Рената Валеева